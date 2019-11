Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori di una bimba

Fabio Fognini ha rivelato a Verissimo, in esclusiva, che diventerà padre di una bimba.

Fabio Fognini e la moglie, Flavia Pennetta, hanno già un figlio, il piccolo Federico, nato nel 2017.

«Aspettiamo una femminuccia!», ha rivelato il tennista a Silvia Toffanin «Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia».

Anche se la coppia Fognini-Pennetta nasce nel segno del tennis, Fabio non pensa a un futuro da tennista per il piccolo Federico: «Deve fare quello che vuole, lo sport che desidera, ma nel tennis si soffre troppo perché è molto emotivo. Poi, sei sempre solo. C’è lo staff, c’è il coach, ma di fatto sei solo e lontano dagli amici e dalla famiglia. È uno sport bellissimo e difficilissimo e bisogna fare tanti sacrifici. Deciderà lui, ma io da papà la racchetta dalla mano gliela vorrei togliere».

(Foto Getty Images)