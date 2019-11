Gli 8 cibi insospettabili che è bene consumare al più presto

La data di scadenza sulla confezione dei cibi che conserviamo in dispensa indica il periodo oltre il quale è meglio non mangiarli. Molto spesso, però, capita di consumarli anche oltre. Questo per due motivi. Il primo perché il cibo non si butta mai, il secondo perché alcuni alimenti sono buoni anche dopo il giorno, il mese e l'anno segnato sulla confezione. Questo però non vale per tutti i cibi che teniamo in cucina. Ci sono 8 alimenti, infatti, che devono essere consumati il prima possibile. Anche se non sono pericolosi per la salute, il loro sapore, l'aspetto e, soprattutto, la resa nelle ricette ne risente. Ecco quali sono.

Il caffè

Il caffè è tra gli alimenti insospettabili che forse va a male con più rapidità. E a farne le spese siamo noi. Per conservarlo al meglio, bisogna lasciarlo nella sua confezione e metterlo in frigorifero da subito.

Le spezie

Sfatiamo il mito che le spezie durano per sempre. Non è poi così vero. O meglio, se passa troppo tempo potrebbero perdere il loro sapore intenso. Il consiglio è quello di utilizzarle per le nostre ricette entro 3 mesi dalla loro apertura.

La farina

In genere, la farina può essere conservata per 6-8 mesi. Se si tratta di quella integrale, poi, è meglio eliminarla dopo massimo 2 mesi. Superato questo periodo, potrebbe cominciare a fare le farfalline, può diventare rancida e assumere un sapore stantio. Per conservarla al meglio, consigliamo di metterla in frigo dopo l'apertura.

Il lievito

Sia esso fresco o in polvere, il lievito una volta aperto dovrebbe essere consumato entro un paio di mesi. Questo perché si tratta di un alimento vivo e se viene utilizzato oltre la data di scadenza, potrebbe non fare più il suo dovere. Ovvero una focaccia morbida o un dolce non lievitato. Per garantire il massimo delle prestazioni, possiamo mescolarlo a un po' d'acqua calda, se fa la schiuma è ancora buono.

Il bicarbonato

Se passano più di sei mesi dall'acquisto e ancora non lo abbiamo consumato, è meglio eliminare il bicarbonato. Anche se non fa male alla salute, infatti, la sua potenza potrebbe risentirne. Proprio come succede per il lievito.

Le lenticchie

Se le lenticchie vengono conservate nel modo sbagliato, ovvero in un luogo umido, potrebbero diventare acide in pochissimo tempo. Prima le consumiamo e meglio è. Accertiamoci sempre di tenerle lontano da fonti di calore, in un ambiente asciutto.

L'aceto

Per mantenere intatte le caratteristiche dell'aceto, si consiglia di conservarlo in frigorifero da subito. Più passa il tempo e più potrebbero crearsi dei sedimenti viscidi al suo interno, potrebbe scolorire e perdere il suo aroma.

Il riso

Il riso aperto da troppo tempo può perdere tutte le sue caratteristiche, potrebbe impiegare molto a cuocersi con il risultato di essere meno cremoso. Consumiamolo il prima possibile, insomma.

(Foto Getty Images)