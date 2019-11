Un Giardino Esotico tra cielo e mare, nel Principato di Monaco

La natura sa come sorprenderci. Selvaggia, esuberante e spesso insolita: il regno naturale è la forma più bella di vita sulla Terra. Il Principato di Monaco è in questo uno dei luoghi più affascinanti di sempre, ospita infatti un giardino botanico, con un'enorme varietà di piante meravigliose.

È il Giardino Esotico, un vero e proprio Eden, che si estende su una superficie di circa 15.000 m2. Al suo interno soprattutto piante grasse, alcune centenarie che raggiungono dimensioni impensabili.

Le specie vegetali presenti sono rarissime, provengono da tutte le parti del mondo e a Monaco hanno trovato il loro habitat naturale acclimatandosi alla perfezione. La loro varietà e le loro diverse provenienze, permettono ai visitatori di ammirare il momento della fioritura in qualsiasi periodo dell'anno. Quelle sudafricane conoscono il loro massimo in inverno, mentre in primavera e in estate fioriscono quelle del continente americano. Stiamo parlando di cactus, di Aloe e di Crassula, tra le altre. Alcuni esemplari sono giganteschi e occupano i sentieri meravigliosi del Giardino.

Il Giardino Esotico è situato in una posizione privilegiata. Si trova, infatti, tra cielo e mare: affaccia su un lato della costiera, e dalla sua altezza è possibile ammirare un panorama mozzafiato. Tutto il Principato si apre alla vista e anche le coste italiane sono visibili. Si compone di una serie di ponti, sentieri magici, percorsi suggestivi. Si cammina in mezzo alla natura e la sensazione di vita qui è impagabile.

Ma le attrazioni non finiscono qui. Alla base del Giardino, a circa 100 metri di altitudine, c'è l'ingresso di una delle grotte più belle al mondo: la Grotta dell'Osservatorio. Si tratta di una cavità scolpita nella roccia, che conserva dentro di sé una serie di caverne visitabili. Stalattiti, stalagmiti, drappeggi, colonne e spaghetti, sono le concrezioni che è possibile ammirare in questo luogo fuori dal tempo. Resti di ossa di animali, testimoniano la presenza di uomini preistorici.

Il Giardino Esotico del Principato è stato realizzato nel 1933 sotto il Principe Luigi II di Monaco. È possibile visitarlo tutto l'anno, ad eccezione del 19 novembre, che è festa nazionale, e del 25 dicembre.

(Foto: Getty Images)