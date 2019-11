Sono gli oggetti più lussuosi al mondo: e ti riserveranno più di una sorpresa!

Il mondo del lusso fa sognare tutti. Dai gioielli, alle macchine di alta gamma, per passare alle case e ai cimeli di grandi artisti: tutti restiamo affascinati quando vediamo oggetti costosi, che forse non potremo mai permetterci. Ed è proprio questo senso di esclusività che ci fa sognare di più e ci fa pensare: "Un giorno potrò permettermelo anch'io". Ecco, quindi, un elenco delle 10 cose più costose in assoluto. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo quanto sarebbe bello possederne almeno una.

Il letto magnetico fluttuante

A costruirlo è stato un architetto olandese. Il suo nome è Janjaap Ruijssenaars e ha ideato un giaciglio che sfida la legge gravitazionale. Il "Floating Bed" è un letto che fluttua, nel vero senso della parola. Questo è stato possibile sfruttando dei campi magnetici: si tiene a mezz'aria grazie solo a 4 cavi molto sottili. Volete conoscere il prezzo? 1,6 milioni di dollari. Il design riesce sempre a sorprenderci.

Il piccione viaggiatore Armando

Ha vinto molte competizioni ed è considerato un vero e proprio fenomeno in Belgio. Il suo nome è Armando ed è un piccione viaggiatore. Lo scorso marzo è stato battuto all'asta per la bellezza di 1,25 milioni di euro.

La Ferrari 250 Gto

È il sogno di tutti possedere una Ferrari. Rossa fiammante, pronta a frecciare per le strade di tutto il mondo. Con lei niente sarà più lo stesso. La versione più cara in assoluto è la Ferrari 250 Gto (Gran Turismo Omologata) del 1963, venduta all'asta per 52 milioni di dollari.

La residenza-grattacielo

Mukesh Ambani è un miliardario e nel 2010 ha fatto costruire la casa più costosa al mondo. Si tratta di una residenza-grattacielo di 27 piani che svetta a Mumbai. Ed è costata 1 miliardo di dollari.

Il dominio Insure.com

Tra le cose più costose al mondo, c'è anche un dominio internet. Si tratta di Insure.com e la società proprietaria lo ha pagato la bellezza di 16 milioni di dollari.

Pianoforte di cristallo

Ci sono anche gli strumenti musicali tra gli oggetti di lusso dal grande valore. Nello specifico, si tratta di un pianoforte realizzato con tantissimi cristalli. È stato utilizzato per i giochi olimpici di Pechino e costa 3,22 milioni di dollari.

L'orologio di Maria Antonietta

Il "Breguet Grande Complication Marie Antoinette" è l'orologio più costoso che ci sia. I collezionisti per lui impazziscono. Fu creato per la Regina Maria Antonietta, è completamente ricoperto di oro puro e vale la bellezza di 30 milioni di dollari.

Il manoscritto di Leonardo Da Vinci

Il "Codex Leicester" di Leonardo Da Vinci è il manoscritto più caro dell'universo. Oggi appartiene a Bill Gates che l'ha acquistato all'asta per la cifra di 30,8 milioni di dollari.

Lo yacht History Supreme

È un panfilo di lusso appartenente a Robert Kuok. Vale 3,4 miliardi di euro ed è composto da 100 mila chili d'oro, platino e gioielli. "History Supreme" è davvero un il re del mare.

L'isola privata

Poteva mancare un'isola nell'elenco delle cose più costose in assoluto? No! Lanai, nelle Hawaii, ha una superficie di 364 km² e il suo valore è inestimabile.

