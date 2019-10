Arrivare davvero tardi (o troppo presto) in aeroporto ci svela molto del nostro carattere

Il mondo si divide in due: chi arriva in aeroporto con largo anticipo e chi, invece, all'ultimo momento. L'eterna lotta tra i super puntuali e i ritardatari non è una novità. Ma queste due categorie di persone possiamo vederle rappresentate alla perfezione quando si deve prendere un aereo. Ma come mai succede questa cosa? Perché il tempo viene percepito in maniera così differente? Perché attendere troppo? O, al contrario, scapicollarsi per non perdere il volo?

A quanto pare, queste domande trovano una risposta nella nostra mente. O meglio, nella nostra ansia. Ebbene sì: l'agitazione che proviamo in riferimento a un momento importante - come quello della partenza - è la causa scatenante di questi due comportamenti, che sono uno l'esatto opposto dell'altro. Lo psichiatra dell’Università of North Carolina, Johnny Gerkin, ha spiegato che chi arriva troppo presto lo fa per calmarsi, chi troppo tardi per eliminare lo stato d'ansia in cui versa prima del viaggio. In entrambi i casi, queste persone mettono in atto un comportamento per stare meglio.

La puntualità e l'essere sempre in ritardo rispondono anche a tratti della personalità specifici. Jeffrey Conte, psicologo dell'Università di San Diego State University, ha delineato il profilo attitudinale delle due tipologie di persone. Chi arriva tardi ha nei confronti della vita un attitudine più rilassata nei confronti della vita. Chi, al contrario, spacca il secondo in genere è più ambizioso e vuole essere il primo in tutti i sensi.

(Foto Getty Image)