La pista ciclabile luminescente più lunga del mondo si trova in Campania

Intorno all’area naturalistica dei Laghi Nabi, a pochi chilometri dal Litorale Domizio, è stata realizzata la pista ciclabile luminescente più lunga del mondo. Grazie alle sue caratteristiche, è percorribile in tutta sicurezza sia di giorno che di notte: si tratta di una pista ecologica ed ecosostenibile lunga 1,5 chilometri e realizzata con delle pietre luminose molto particolari.

Le pietre che costeggiano il percorso, infatti, sono in grado di assorbire la luce di giorno per poi rilasciarla di notte, illuminando la pista e trasformandola in un sentiero quasi da fiaba, in quanto la luce emessa è azzurro-verde. A costruirla è stata Lucedentro, un’azienda italiana che è riuscita a creare questa particolare pietra, un composto di vetro borosilicato di recupero, lavorato con fosfori evoluti e terre rare, come l’europio e il dispropsio.

Grazie a questo materiale innovativo, dunque, la pista dei Laghi Nabi è dotata di un sistema di illuminazione autosufficiente e bassissimo impatto ambientale, anche perché la sua costruzione non ha danneggiato l’ecosistema dell’area naturalistica. Quest’opera fa parte di un progetto di recupero e valorizzazione naturale di tutta la zona delle ex cave di sabbia del Litorale Domizio: il piano comprende anche il recupero di vecchi edifici industriali per trasformarli in strutture ricettive ecosostenibili.

