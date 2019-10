Marco Gradoni è il velista italiano più giovane a vincere la Rolex World Sailor

È giovanissimo e ha un talento innato. Un vero e proprio fenomeno. A soli 15 anni, Marco Gradoni è il Rolex World Sailor of the Year 2019, quello che potremmo definire un Oscar della vela mondiale.

Marco ha incassato un altro successo nella classe Optimist, la barca adatta per chi inizia a veleggiare nelle competizioni. Ma non è la prima volta che il ragazzo porta in alto il nome dell'Italia.

Nel 2017, infatti, ha vinto praticamente tutto, tra cui anche ben tre mondiali consecutivi. E ancora, 14 medaglie d’oro. Questa scalata pazzesca lo ha fatto diventare il primo velista al mondo a raggiungere questi risultati. Un orgoglio nazionale che all'età di 15 anni ha ancora tutta la vita davanti per farci emozionare con le sue vittorie in mezzo al mare.

E da ragazzo quale è, tutti lo ricordiamo mentre salta dalla barca e si tuffa in mare dopo la vittoria del mondiale. Per il Rolex World Sailor, Marco è stato premiato a Bermuda. Nella categoria femminile, ha trionfato Anne Marie Rindom.

Oltre a questa vittoria meravigliosa, Marco è il velista più giovane ad aver vinto il world award della vela e il secondo italiano dopo Alessandra Sensini, che ha raggiunto questo importante riconoscimento nel 2008.

Ecco quali sono state le sue parole all'alba della vittoria: "È un sogno diventato realtà. È qualcosa di veramente straordinario per me. I precedenti vincitori sono campioni assoluti della vela, stare in loro compagnia è incredibile ma so che devo rimanere con i piedi per terra, concentrato sui miei obiettivi. Dal 2017 ho lavorato molto e ho cercato di rimanere concentrato. Ogni giorno pensavo a come potevo migliorare, come continuare a studiare e come fare fare tutto al meglio e sono soddisfatto dei risultati. Vorrei ringraziare mia mamma per avermi supportato".

"Adesso per Marco inizierà una nuova fase del suo percorso di maturazione nella classe 29er. Giusto intraprendere questi passaggi di classe con consapevolezza, senza forzature o premure. Gradoni ha dimostrato anche grazie al suo tecnico e al supporto del suo Circolo, il Tognazzi Marine Village, quanto il lavoro e la programmazione diano i propri frutti, senza mai perdere la gioia e le emozioni che solo la vela possono dare", commenta il presidente della Fiv.

Il successo di Marco Gradoni è il successo della vela italiana. Questo giovane ragazzo di soli 15 anni è riuscito a rendere orgogliosi tutti i suoi connazionali.

(Foto: Federvela)