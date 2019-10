Lo yacht super lusso che può trasportare anche un sottomarino

Si chiama "Hodor" ed è pronto a solcare i mari. Si tratta di uno yacht di servizio, con caratteristiche molto particolari.

E' lungo 66 metri, al suo interno può ospitare 20 persone e può viaggiare a una velocità massima di 22,5 nodi. Può inoltre trasportare moto d’acqua, un quad, un sottomarino e ben cinque barche, se uno ne avesse la necessità, anche di grandezza pari a 17 metri di lunghezza. Insomma, un vero e proprio gioiellino dei mari.

A realizzare questo yacht di servizio è stata la società australiana Incat Crowther, che si occupa di costruzioni navali. Può essere personalizzato secondo i desideri del proprietario e promette un'esperienza davvero unica nel suo genere. Anche se si tratta "solo" di un'imbarcazione di servizio, "Hodor" è stato progettato per garantire il massimo del lusso e del comfort. Cabine meravigliose con ogni tipo di comfort, un salone extra large, una sala bar, sono gli spazi esclusivi al suo interno. Sono presenti, inoltre, un eliporto, un ospedale e un garage. Ed è possibile inserire un gancio per elicottero. Oltre ad altri dettagli per esaudire i desideri del proprietario.

Per quanto riguarda il prezzo, la società non lo ha reso noto... anche se a occhio e croce dovrebbe aggirarsi su alcuni milioni di euro.

(Foto: Incatcrowther)