Internet compie 50 anni. Nel 1969 il primo scambio dati tra due terminali

Oggi lo usiamo tutti i giorni, quasi continuamente, tra il computer a lavoro e lo smartphone che ci accompagna sempre e ovunque. Ormai lo diamo per scontato, eppure internet è una delle invenzioni che ha cambiato il mondo e oggi compie 50 anni.

Il primo scambio dati tra due terminali avvenne il 29 ottobre del 1969 in California: nello specifico, un piccolo pacchetto di informazioni fu inviato dall’Università UCLA di Los Angeles al Research Institute di Stanford alla velocità di 50 kbps, ossia circa 2700 volte più lentamente rispetto alla velocità dei dati nelle reti che utilizziamo noi oggi. Per quel trasferimento venne usata Arpanet, la rete di trasmissione ideata dal Dipartimento di Difesa Americano.

Da quel pacchetto dati inviato a quella velocità, di strada ne è stata fatta davvero tanta in questi cinque decenni. La prima email della storia, ad esempio, risale al 1971 quando il programmatore dell’azienda americana BBN, Ray Tomlinson, fece una prova e inviò una scritta del tutto casuale: “QWERTYUIOP”. In realtà, si tratta delle lettere poste sulla prima fila, quella sotto i numeri, in una qualsiasi tastiera.

La nascita del World Wide Web, invece, è datata 1991, anche se, in realtà, il ricercatore del Cern Tim Berners Lee, ci lavorava già da due anni. Fu proprio lui a ideare un sistema di comunicazione che riuscisse a creare una rete di collegamenti e ipertesti: il suo progetto fu presentato con un linguaggio di programmazione inedito, ossia l’HTML. Fu sempre Lee a inventare il sistema degli “indirizzi”, ossia degli “url” dove era possibile archiviare delle informazioni e renderle accessibili a terzi in rete.

Ma fu solo nel 1993 che il Cern decise di rendere disponibile a tutti il Web: a partire da quell’anno, lentamente, internet iniziò ad arrivare anche nelle nostre case. Dopo meno di 20 anni da quell'evento, oggi in rete si contano circa 1,7 miliardi di siti internet che si sono evoluti assumendo le più svariate forme, dagli e-commerce fino ai social network. Dopo 50 anni da quel primo scambio di dati, oggi internet è uno strumento estremamente potente, ma anche molto pericoloso; è un mezzo di comunicazione ormai indispensabile che ha completamente cambiato le nostre vite, dal modo in cui possiamo cercare, condividere e usufruire delle informazioni, fino al modo in cui facciamo la spesa.

Immaginare in che modo il Web continuerà a evolversi nei prossimi anni è davvero impossibile, se si considera che, di certo, nessuno di noi, al primo collegamento in rete effettuato svariati anni fa, avrebbe mai potuto pensare a tutto ciò che oggi possiamo fare con internet.

(Photo Credits: Getty Images)