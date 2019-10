Clio Make up dà l'annuncio più bello

Clio Make Up si è costruita una solida fama (e guadagnato grande affetto) con i suoi tutorial dedicati al beauty e con la sua carica di affabile umanità.

Motivi che spiegano come mai il suo ultimo annuncio social abbia scatenato un vero entusiasmo digitale: Clio ha infatti rivelato che diventerà mamma per la seconda volta.

Clio Make Up ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video in cui dà la lieta notizia: «Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020, Grace diventerà una Big Sister. Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità… una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva».

Nel video appaiono anche il marito Claudio e la prima figlia della coppia.

Ancora non si sa se il bambino in arrivo sarà un maschio o una femmina. Ma la gioia collettiva è davvero grande...

(Foto Getty Images)