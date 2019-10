Le banane potrebbero scomparire nel 2050!

E' una notizia che potrebbe impensierire chi ama le banane: secondo il dipartimento di bio-scienze dell'Università di Exeter, nel Regno Unito, questo frutto potrebbe scomparire dalle nostre tavole nel giro di qualche decennio.

Una simile apocalisse sarebbe dovuta alle conseguenze del cambiamento climatico. Finora infatti l'aumento delle temperature ha favorito la coltivazione delle banane, ma se le temperature continueranno a salire la produzione è destinata a calare, facendo scendere nel 2050 le tonnellate medie per ettaro di banane prodotte da 114 milioni nel 2017 (dati FAO) a valori compresi fra 0,59 e 0,19 tonnellate per ettaro.

Dagli studi di Exter è emerso che il clima ideale per coltivare le banane è di 26,7 °C. Al salire della temperatura, scende la produzione. Pare inoltre che in Sud America (dove si trova il 60% della produzione mondiale) molte piantagioni siano state aggredite da un fungo letale. Se dunque non si agirà rapidamente per contrastare i cambiamenti climatici, anche i banani saranno in sofferenza.

(Photo by Matt Brown on Unsplash)