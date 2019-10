Con un abbraccio evita una strage: ecco la buona notizia di oggi

La buona notizia di oggi parla di uno studente, di un fucile e di un insegnante coraggioso.

La notizia è stata resa nota solo adesso, ma il fatto si era verificato nel mese di maggio (il 17, per la precisione): uno studente della Parkrose High School di Portland, in Oregon, era uscito da una classe imbracciando un fucile. Sembrava un copione già scritto, simile a quello di tante stragi accadute nelle scuole statunitensi a causa di qualche studente presentatosi in aula armato. Ma, a far volgere il dramma verso un lieto fine, è stato l’insegnante di educazione fisica del liceo, Keanon Lowe.

L'insegnante ha usato l'amore (e tanto coraggio) per risolvere la situazione. Ha infatti abbracciato lo studente e gli ha sfilato l'arma. Il ragazzo ha accolto l'abbraccio e si è poi dichiarato colpevole per aver portato il fucile in classe. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della scuola, che inizialmente non ne avevano diffuso il contenuto perché gli studenti erano scioccati.

Il professore ha dichiarato: «C’è stato un momento in cui avevamo tutti e due le mani sul fucile e gli studenti stavano uscendo dalle aule dietro di noi. Stavo solo attento a non puntare verso i ragazzi l’arma. Ho chiamato un altro professore perché la prendesse. Ho sentito di essere stato messo in quella stanza per un motivo sapendo quello che dovevo fare».

