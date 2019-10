Aria condizionata anche all'esterno e strade blu: così il Qatar combatterà il caldo

I Mondiali di calcio del 2022 si terranno in Qatar, uno dei paesi più caldi al mondo: è per questo motivo che la più importante competizione calcistica è stata spostata in inverno. Tuttavia, questa accortezza non basterà a sconfiggere le alte temperature, né tanto meno ad aiutare gli atleti a giocare e il pubblico a godersi le partite.

Ecco perché si sta già pensando ad alcuni stratagemmi per cercare di sopravvivere ai circa 46°C tipici del Qatar in inverno. Purtroppo in questo paese il caldo è anche molto umido, al punto da rischiare frequenti svenimenti tra le persone che lo visitano: per questo motivo, in occasione dei Mondiali del 2022 verrà “condizionata”, ossia raffreddata, anche l’aria esterna.

A pensarci sembra assurdo, eppure secondo gli organizzatori è l’unico rimedio per garantire un po’ di refrigerio sia ai giocatori che al pubblico; in alcuni stadi di calcio presenti nei paesi più caldi come il Qatar, non a caso, questo sistema è già utilizzato per rinfrescare l’aria all’interno delle strutture sportive. In questo periodo, però, questi speciali impianti di condizionamento vengono installati anche lungo alcuni marciapiedi, nei luoghi di divertimento e in quelli all’aperto più frequentati: questo sistema fa circolare acqua fredda sotto il suolo in modo da raffreddare l’aria che viene poi sparata all’esterno attraverso dei grandi tubi.

Ma non è tutto: nella capitale del Qatar, Doha, hanno addirittura dipinto di blu una delle vie principali, l’Abdullah Bin Jassim Street, con l’obiettivo di ridurre l’accumulo delle radiazioni solari da parte del catrame. Circa 80 metri di questa strada sono stati ricoperti da una pellicola spessa circa un millimetro con proprietà termoriflettenti; per 16 mesi gli esperti hanno monitorato la zona e hanno scoperto che questo stratagemma funziona, in quando in quel tratto stradale la temperatura era di circa 20°C in meno rispetto alle altre strade.

Il Qatar è molto caldo anche per le alte temperature delle acque del Golfo Persico e per la quasi totale assenza di venti in alcune stagioni; le città, insomma, tra il caldo e l’inquinamento, spesso risultano davvero invivibili. Ecco perché, in vista di un evento così importante come i Mondiali di calcio, si renderà necessario adottare tutte le misure del caso per rendere l’evento il più possibile confortevole e senza alcun rischio per le persone che parteciperanno.

(Photo Credits: Getty Images)