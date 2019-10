Colazione d'autunno. A ciascuno la sua

La colazione è il primo pasto della giornata e, secondo molti esperti, anche il più importante perché dà la carica al metabolismo, ma anche l'energia e una buona motivazione per lasciare il letto e affrontare le fatiche quotidiane. Questo è vero soprattutto in autunno, quando il clima ci fa apprezzare ancora di più il tepore delle coperte.

Ma qual è l'alimentazione giusta per la prima colazione? La risposta non è una sola, perché dipende dagli obiettivi e dalle esigenze personali. Vediamo allora tre menu per puntare a risultati concreti!

Hai bisogno di energia? Studenti, sportivi o chi semplicemente include nella propria giornata un momento da dedicare all'attività fisica, avranno certamente bisogno di più energia. Per questo, accanto al caffè o al tè, sarà utile aggiungere innanzitutto avena, crusca e cereali integrali, che forniscono una carica di energia a rilascio più lento e prolungano il senso di sazietà. Sempre per l'energia è ottima la frutta secca. Mentre la frutta fresca, magari un bel frullato di banana e kiwi, garantisce l'apporto vitaminico necessario, che si completa con l'aggiunta di latte arricchito di fermenti.

L'obiettivo è la bellezza? Allora sarà meglio puntare su cibi vitaminici e dalle proprietà anti-age. In questo caso sarà perfetto per iniziare la giornata un centrifugato di carote o una macedonia di frutta: immancabili mirtilli e pompelmo rosa. Ottimo anche il tè, perché ricco di antiossidanti. Mentre, per combattere l'invecchiamento cutaneo, si può puntare su porridge o yogurt (meglio se greco) con germe di grano.

Desideri fare una colazione depurativa? Se ci si sente gonfi oppure appesantiti, la soluzione migliore è scegliere una colazione a base di infuso di tarassaco o di finocchio. Anche caffè d'orzo dolcificato con miele e tè verde hanno un ottimo effetto antiossidante e depurante. A questi è possibile aggiungere uno yogurt ricco di probiotici e cereali integrali, che sono ricchi di fibre: un toccasana per l'intestino.

