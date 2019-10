Autunno, tempo di zucche: ecco 5 ricette deliziose

Autunno, tempo di zucche. E non solo per Halloween. La zucca è infatti un ingrediente delizioso, da utilizzare per tante ricette golose. Ve ne suggeriamo cinque, tra cui una davvero inconsueta: quella degli scone alla zucca. Lo scone, di origini scozzesi, è un panino speciale, da preparare e poi farcire come più piace. Ecco come realizzarlo.

Scone alla zucca

Ingredienti: 250 gr di zucca, 250 gr di farina, 80 gr di latte, 60 gr di burro, 50 gr di pecorino, 1 uovo, 10 gr di lievito in polvere, sale, pepe e olio a piacere, semi di zucca a piacere, noce moscata a piacere.

Preparazione: condite la zucca con olio, sale e noce moscata e infornatela a 220°C per 25 minuti. Fatene una purea e mescolatela con farina, latte, lievito e formaggio, incorporando il burro morbido alla fine. Fate riposare per 30 minuti e stendete poi l'impasto con uno spessore di 2 cm. Tagliatelo in cerchi di 6-7 cm di diametro. Disponete i cerchi sulla teglia da forno, spennellateli con l'uovo battuto, decorateli coi semi di zucca. Fate cuocere a 200°C per 15 minuti.

Gnocchi di zucca

Ingredienti: 500 gr di zucca mantovana, 500 gr di patate, 150 gr di farina 00, 50 gr di fecola di patate, noce moscata e sale a piacere.

Preparazione: dopo aver cotto la zucca in forno a 200°C per 20 minuti, frullatela. Schiacciate le patate lessate e sbucciate. Impastate la zucca, le patate, il sale, l'amido, la noce moscata e la farina. Fate dei cilindri, tagliateli a tocchetti e rigateli con il riga gnocchi (o sui rebbi di una forchetta). Potete adesso cuocerli e condirli magari con pancetta e amaretti.

Tortelli di zucca, amaretti e noci pecan

Ingredienti: 400 gr di zucca, 500 gr di farina 00, 4 uova, 60 gr di amaretti, una manciata di noci pecan, sale, cannella in polvere, 3 cucchiaiate di formaggio grattugiato, paprica e semi di zucca a piacere, burro salato a piacere, alcune foglie di salvia.

Preparazione: schiacciate la zucca cotta in forno a 200°C per 20 minuti. Quando si sarà raffreddata, schiacciatela mescolandola con il formaggio, il sale, gli amaretti sbriciolati, la cannella. Preparate la pasta dei tortelli con farina e uova e tiratene due sfoglie. Sulla prima mettete a distanza di 5 centimetri mucchietti del composto di zucca, coprite con la seconda sfoglia e ricavate i tortelli. Cuoceteli e accompagnateli con burro fuso e salvia, noci pecan, semi di zucca tostati e paprica.

Zucca ripiena con ragù e funghi

Ingredienti: 2 piccole zucche, 700 gr di carne macinata (maiale e vitello), 3 salsicce, olio, sale e pepe, 400 gr di funghi misti, 1 spicchio d'aglio, 2 cipolle, 500 gr di passata di pomodoro, 1 bicchiere di vino bianco, brodo, prezzemolo.

Preparazione: Cuocete le zucche in forno (tagliate a metà dopo aver eliminato semi e filamenti) a 200 °C per 30 minuti. Fate soffriggere carne e salsiccia in olio, cipolla e aglio tritati, sfumate col vino e aggiungete la passata, sale e pepe. Dopo 10-15 minuti unite la metà dei funghi e il brodo. Fate sobbollire per 2 ore. Farcite le zucche col ragù e passate al grill per 10 minuti.

Sfoglia con zucca, formaggio e cipolle rosse

Ingredienti: 500 gr di zucca, 1 confezione di pasta sfoglia, 400 gr di formaggio spalmabile di capra, 50 gr di latte, 3 cipolle rosse, sale e pepe a piacere, mostarda (se piace)

Preparazione: tagliate a cubetti la zucca cotta in forno a 190°C per 15 minuti. Stendete su una teglia la sfoglia, bucherellatela e cuocetela in forno a 200C° per 5 minuti. Quando si è raffreddata, farcitela con formaggio e latte. Condite con cipolla ad anelli, sale, pepe e zucca e poi infornatela a 190°C per 15 minuti.

