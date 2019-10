Italiani popolo di fannulloni? L'indagine che smentisce questo luogo comune

Un pregiudizio duro a sparire vuole che gli italiani siano un popolo di fannulloni, ma da una recente ricerca è emerso invece che il 92% lavora più del dovuto e spesso non viene nemmeno pagato per le ore extra. L’indagine è stata svolta da JobRapido, un motore di ricerca di lavoro che vanta più di 85 milioni di iscritti da ben 58 Paesi. Il quadro che emerge è ben diverso dall’immaginario collettivo e ci consegna un’immagine degli italiani dediti al lavoro e con un grande senso di responsabilità.

In Europa, secondo i dati OCSE, gli italiani trascorrono più tempo in ufficio rispetto ai colleghi dell’euro zona con una media di 33 ore. Dietro di noi solo Grecia ed Estonia, con la Germania che si scosta da questa classifica svolgendo “solo” 26 ore lavorative. Pari merito con l’Italia c’è invece l’Irlanda, anch’essa a rischio work alcholism. Il problema è infatti che il 92% degli intervistati ha dichiarato di lavorare ben oltre l’orario di lavoro stabilito, e 3 su 4 controllano la mail anche oltre l’orario di ufficio. Le interviste sono state svolte su un campione di circa 1.300 utenti e chi ci preoccupa maggiormente sono i più giovani.

Su Forbes è uscita di recente un’altra ricerca che ha rivelato che il 63% dei millennial è produttivo in malattia, il 32% lavora anche in bagno e il 70% non smette di lavorare nemmeno durante il fine settimana. Secondo un sondaggio pubblicato sul Washington Examiner, il 39% dei nativi digitali è infatti disposto a lavorare addirittura mentre è in vacanza. Il problema è però che in Italia 1 lavoratore su 2 ha dichiarato di non essere pagato per le ore extra, con importanti differenze regionali: nelle zone del Nord e del Centro Italia il 57% degli intervistati viene retribuito anche per le ore straordinarie mentre al Sud accade solo nel 41% dei casi.

La tecnologia questa volta non aiuta e ci tiene sempre connessi con il lavoro anche oltre l’orario d’ufficio, come una sorta di “schiavitù auto-imposta”, visto che il 54% degli italiani ha dichiarato di essere poco stressato e solo 15% di esserlo moltissimo. Adesso che abbiamo scoperto che non siamo affatto fannulloni potremmo decidere di fermarci qualche minuto al giorno per momenti di mindfulness ed evitare di incappare in difficili patologie collegate proprio al lavoro.

(Foto Getty Images)