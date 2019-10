La vera ricetta del babà napoletano: come ricreare facilmente il dolce storico a casa

Non c’è dubbio che il babà sia uno dei dolci più rinomati della cucina napoletana, ricca di piatti gustosi e invitanti. Questo dessert ha origini antiche e, al contrario da quanto molti pensano, non è nato nella città campana ma in Polonia. I deliziosi babà sono giunti a Napoli con i Borbone dalla Francia, ma furono inventati nientemeno che alla corte dello zar polacco Stanislao Leszczinski nel XVIII secolo, anche se con una ricetta diversa da quella utilizzata oggi in Italia.

Oggi, il babà è entrato a buon diritto nella tradizione culinaria napoletana ed è un dessert apprezzato da tantissime persone. Ma come si fa il babà napoletano? Riportiamo di seguito la ricetta svelata a La Stampa da Stefano Avellano, capo pasticcere del rinomato Gran Caffè Gambrinus di Napoli.

Ingredienti del babà napoletano:

Farina di forza

Sale q.b.

Zucchero

Burro a temperatura ambiente

Lievito

Uova

Per la bagna:

Acqua

Zucchero

Rum

Il procedimento:

Si inizia impastando la farina, il lievito, lo zucchero, il burro, un pizzico di sale e un uovo. Una volta che il composto è ben amalgamato lo si lascia riposare e crescere per almeno un’ora fino ad un massimo di 90 minuti. A questo punto si aggiungono le altre uova, una per volta, continuando ad impastare e agitare l’impasto finché non raggiunge una consistenza elastica.

Si ungono di olio gli stampini per babà e si mette una pallina di impasto dentro ad ogni stampo, che dev’essere riempito fino a circa la metà della sua altezza.

Si lasciano riposare e crescere i babà fino a che non raggiungono il bordo degli stampi, dopodiché si infornano a 200° per circa 20 minuti. Una volta terminata la cottura si lasciano raffreddare per almeno due ore.

La bagna va preparata amalgamando in un pentolino acqua, zucchero e rum fino a raggiungere una temperatura massima di 50°. Una volta che la bagna si è raffreddata, si immergono e scolano i babà.

A questo punto questi dolci deliziosi sono pronti da gustare.