Spaghetti all'arrabbiata: la ricetta facile e veloce

La pasta all'arrabbiata è un grande classico della cucina italiana. Ecco la ricetta facile e veloce per prepararla a regola d'arte.

Ingredienti: 400 gr di pasta (penne o spaghettoni integrali); 500 gr di polpa di pomodori maturi, 3 spicchi di aglio, 1 peperoncino piccante, prezzemolo, olio extravergine di oliva.

Con un coltello dalla lama affilata incidete i pomodori alla base, tuffateli per 30 secondi in acqua bollente subito dopo, ben scolati, in acqua ghiacciata. Pelateli, tagliateli a metà eliminando i semi e affettatene una metà a dadini. Tritate l'altra metà. In una padella fate soffriggere l'aglio con 4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, aggiungete il peperoncino spezzettato, fate insaporire per un minuto, aggiungete i pomodori e fate soffriggere a fuoco vivo per cinque minuti.

Cuocete la pasta al dente in acqua non salata. Scolatela, tenendo da parte una tazzina di acqua di cottura, e aggiungetela alla padella con il soffritto. Aggiungete la tazzina d'acqua di cottura e fate cuocere ancora per un paio di minuti. Condite con prezzemolo tritato e un filo d'olio.

(Foto di RitaE da Pixabay)