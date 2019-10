Sognare una persona ha un significato preciso. Ecco qual'è

Secondo gli esperti ognuno di noi sogna tra le 2 e le 5 volte a notte, anche se raramente ce ne ricordiamo. Questo accade perché tutto avviene durante la fase REM del sonno e raramente ci svegliamo al momento giusto per averne memoria.

Ma cosa significano veramente i sogni che facciamo? Molti psicoterapeuti e analisti del campo sostengono che i sogni siano una finestra sulla parte inconscia della nostra psiche, di conseguenza andrebbero "letti" in maniera simbolica piuttosto che letterale. In gran parte dei casi rappresentano vere e proprie "metafore" della nostra stessa personalità che, attraverso il sogno, possiamo valutare da un punto di vista esterno.

Ad esempio, sognare un ex che non sentiamo più è un tentativo della psiche di guarire problemi irrisolti. Per l'esperta di sogni Kelly Sullivan Walden tutti abbiamo un cast di personaggi ricorrenti nei nostri sogni e in questo cast c'è quasi sempre un ex. Sognarlo, però, non vuol dire avere il desiderio di tornare con lui/lei.

Sognare degli sconosciuti (che tendono ad essere maschi), simboleggia invece, secondo il neuroscienziato Patrick McNamara, gli impulsi aggressivi che vengono elaborati nella memoria. Sembra strano da credersi, ma circa il 50% delle persone che sogniamo sono estranei.

Sognare di perdere qualcuno, secondo lo psicoterapeuta Stout, ha un significato che varia leggermente a seconda di chi è la persona che si perde. Se è un figlio, può rappresentare "la volontà di ignorare qualità infantili che riscontri in te stesso".

Sognare la morte di qualcuno simboleggia un cambiamento in atto che crea ansia e paura dell'ignoto. La stessa ansia può essere generata quando si sogna qualcuno che ci insegue. Che siano persone o animali, secondo l'esperto di sogni Michael R. Olsen, simboleggia lati o elementi di noi stessi che ci fanno paura. Oppure sognare qualcuno che ci soffoca può indicare che ci stiamo auto-limitando in qualche ambito della vita.

Sognare qualcuno che ci critica, secondo lo specialista in psicologia junghiana David Bedrick significa che noi siamo sia la persona criticata che la persona che critica e il sogno potrebbe suggerirci di gestire meglio la nostra parte giudicante. Mentre se sogniamo di essere traditi probabilmente il nostro inconscio ci suggerisce che percepiamo la nostra relazione come poco sicura.

