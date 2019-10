Blue Java. Ecco la banana che sa di gelato

La Blue Java è una delle tipologie di banana meno conosciute. E' diffusa soprattutto in Centro America e nella zona delle Hawaii e delle isole Fiji e per questo viene chiamata anche Hawaiiana o "banana gelato".

In Italia è quasi irreperibile, ma ha tutte le carte in regola per diventare la prossima moda, com'è stato per l'avocado.

A garantirle un incredibile successo nell'era dei social, ma anche al tempo della passione per il cibo sano, tra cui proprio la frutta, il suo colore e il suo sapore.

La varietà Blue Java deve il suo nome al colore della sua buccia: quando è ancora acerba infatti ha una caratteristica colorazione blu, per poi virare verso il più classico giallo in fase di maturazione.

Al gusto, ricorda molto il sapore della vaniglia, ma la seconda vera curiosità sta nella consistenza di questo frutto, ovvero la cremosità tipica di un gelato.

La Blue Java cresce su un albero alto tra i 4 e i 5 metri, con un tronco largo circa 3. La pianta resiste anche alle basse temperature, ma ha costante bisogno di luce durante le ore diurne.

Questo frutto tropicale, che potrebbe presto arrivare anche sulle nostre tavole, è molto versatile nella consumazione. Lo si può mangiare come frutta ed essere un dolce e sfizioso snack, ma lo si può anche cucinare in forma di yogurt o usare come topping per dei deliziosi pancakes.