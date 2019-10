Cartelli dedicati a Google Maps in Sardegna: Non seguite le indicazioni!

Nel comune di Baunei, località Santa Maria Navarrese, in Sardegna, l'amministrazione locale ha deciso di installare dei "cartelli anti-Google Maps" per mettere in guardia i turisti e scoraggiarli dal percorrere le strade impervie suggerite dal navigatore di Mountain View.

I cartelli hanno fatto la loro comparsa in prossimità delle spiagge di Cala Luna e Cala Goloritzè. Il messaggio è chiaro e inequivocabile: “Non seguire le indicazioni di Google Maps. Strada percorribile solo con 4X4”.

Maggiori chiarimenti si trovano anche sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Baunei - Santa Maria Navarrese, dove la foto del cartello è accompagnata da una didascalia esplicativa: «Sono decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e pastori locali, per aiutare i malcapitati visitatori del nostro Supramonte, in seria difficoltà, indirizzati da Google maps su queste carrarecce e sterrati con camper e semplici utilitarie. Consigliamo sempre di informarsi su regole e prescrizioni da seguire prima di avventurarsi nel nostro territorio».

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, quella dei cartelli è stata una scelta obbligata da parte dell'amministrazione. Qualcuno infatti aveva già in più occasioni provato a segnalare l'errore a Google ma, a parte una notifica di presa in carico della richiesta, non è mai cambiato nulla.

