La cura dei capelli parte da tavola. Lo dice la scienza

Stress, debolezza, piastre pesanti e colorazione aggressive possono indebolire i nostri capelli e, nella peggiore delle ipotesi, farli cadere. Cosa fare, quindi, per avere una chioma che faccia invidia a tutti? Sicuramente evitare alcuni comportamenti può portare buoni risultati, ma prima di tutto il benessere passa dalla tavola. Sì, per avere capelli sani, morbidi al tatto e forti bisogna controllare l'alimentazione.

"Quando l’alimentazione è squilibrata, poco varia e scarsa, il primo sintomo è inequivocabile: la chioma è subito opaca, le lunghezze più fragili e, nella peggiore delle ipotesi, si ha la caduta dei capelli". Queste sono le parole del nutrizionista del Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità dell’Università di Milano, Michele Carruba.

Ora però è importante capire quali sono gli alimenti che aiutano il cuoio capelluto a irrobustirsi e a non spezzarsi. Secondo gli esperti, un'alimentazione a prova di caduta deve prevedere sia macroelementi, come carboidrati, proteine e grassi, che microelementi, ovvero vitamine e sali minerali. Inoltre, è bene assumere Omega 3, Omega 6 e ferro, componenti che aiutano l'attività del follicolo pilifero. Non dimentichiamo, inoltre, il rame e lo zinco che, rispettivamente, stimolano la creazione di melanina e aiutano la sintesi della cheratina.

Per essere più concreti, è perfetta una dieta alcalina (usata da diverse star, soprattutto nel mondo della moda). Quindi, bisogna scegliere cibi che depurino il corpo dalle scorie. Perfetti gli alimenti integrali, la verdura di stagione, la frutta e i legumi. I cibi che non possono assolutamente mancare nella nostra dispensa se vogliamo avere capelli perfetti, inoltre, sono: pesce, uova, cereali e carne. Questi alimenti, infatti, contengono ornitina, niacina e taurina... dei veri toccasana per una chioma fluente e luminosa.

Ma non finisce qui. Ottimi anche: i broccoli, gli agrumi, i pomodori e gli spinaci che, grazie ai flavonoidi contenuti, rafforzano rete vascolare dei bulbi. E ancora: i polifenoli proteggono il follicolo. Questi possono essere assunti attraverso frutti rossi, il vino rosso e il tè.

Un'alimentazione sana e corretta fa bene ai capelli, ma anche al nostro benessere in generale ed è per questo che seguire questi consigli non farà mai male.

(Foto Getty Images)