Foliage. In Inghilterra il primo percorso ufficiale per contemplare la magia dell'autunno

In autunno l'atmosfera si fa meravigliosa. La natura si colora di nuances uniche, sfumature magiche, i paesaggi sembrano la tavolozza di un pittore e le foglie, prima di staccarsi dagli alberi, diventano gialle, poi arancioni e rosse e infine marroni. In altre parole, in autunno è possibile ammirare lo spettacolo del foliage, che attira ogni anno tantissimi appassionati.

È così che nasce in Inghilterra il primo percorso ufficiale per godere di questa magia autunnale. In tutto 80 km dedicati alle foglie e ai loro colori emozionanti. Tra la Wye Valley e la foresta di Dean, ecco dov'è questo bellissimo percorso, lanciato dal Wye Valley and Forest of Dean Tourism. In Europa è una novità assoluta. Prima di questo momento, infatti, per vedere il fenomeno naturale ci si recava in maniera autonoma nei boschi e nei luoghi circondati dalla natura incontaminata.

Nella Wye Valley Area, che si trova al confine tra Inghilterra e Galles, ci sono oltre 20 milioni di alberi e tra loro è possibile camminare e ammirare il foliage. Il percorso si snoda prima attraverso il fitto bosco di Symonds Yat Rock, continua poi costeggiando gli argini del fiume Wye, arriva a Tintern Abbey, passa per la Foresta di Dean e per il Kerne Bridge. Durante gli 80 km ci sono 10 punti di osservazione, dove riconnettersi con la natura e respirare il profumo dell'autunno.

Paul Rutter, ideatore dell'iniziativa, ha così commentato: "Questa regione ha una tra le più belle e ricche varietà di alberi del Regno Unito e, durante l’autunno, diventa il luogo perfetto per i cacciatori di foliage". Ha poi concluso: "È giunto il momento di abbracciare il cambiamento delle stagioni, e di celebrare il ruolo che le piante hanno per la salute del nostro pianeta. Sono così affascinanti, gli alberi, e abbiamo ancora così tanto da imparare su di loro, sui loro ecosistemi, sulle relazioni con gli altri esseri viventi".

