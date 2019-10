Un compenso di 2mila dollari e vacanze pagate per visitare le montagne più belle del pianeta

Se ami la neve e non puoi rinunciare alla classica settimana bianca, questa è la notizia giusta. Perché parla di un lavoro da sogno. Un'agenzia specializzata in pacchetti vacanza in mete sciistiche - Ski è il suo nome - ha pubblicato sul suo sito un'offerta che farà gola a tutti gli sciatori provetti. Si cercano infatti 12 persone che avranno il compito di visitare le montagne più belle al mondo e testimoniare la loro esperienza. Una vera e propria documentazione sul campo, che ha lo scopo di invogliare i clienti a comprare i relativi pacchetti offerti.

Il candidato ideale è, neanche a dirlo, un amante del gelo e deve saper andare sullo sci e sullo snowboard. I luoghi in cui i fortunati saranno inviati sono tra i più belli del mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dal Canada alla Francia. In tutto si tratta 6 mete.

Lo stipendio è di 2000 dollari per visitare le vette più affascinanti del pianeta, oltre a un equipaggiamento completo per l'occasione, fornito dai tanti partner tecnici dell'agenzia. Senza contare il fatto che i fortunati godranno di una vacanza gratis.

È possibile candidarsi all'annuncio entro e non oltre il 29 ottobre, attraverso il sito internet della società. E' necessario compilare un form con domande prestabilite e, se si vuole, condividere un filmato di 90 secondi in cui si spiegano le proprie motivazioni e le mete sciistiche preferite. Che dire, il lavoro dei sogni esiste davvero!

