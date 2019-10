Meteo: in arrivo piogge, temporali e calo delle temperature

Il bel tempo e il caldo anomalo registrato negli ultimi giorni stanno lasciando il posto a uno scenario decisamente diverso. Infatti già da oggi sono in arrivo dal Nord Italia le prime perturbazioni accompagnate da un sensibile calo delle temperature che, in alcune zone, si aggirerà intorno ai 6-10 gradi in meno.

Oggi, mercoledì 2 ottobre, nelle regioni del Nord-Est, in Lombardia e Liguria centro-orientale si registrano piogge e temporali, con una tendenza al miglioramento a Nord Ovest. Ci saranno temporali diffusi e rovesci sulle regioni del versante centrale tirrenico e nel nord delle Marche.

Nel pomeriggio e in serata sono previsti rovesci anche in Campania e Sicilia (ad esclusione del versante ionico).

Anche le temperature massime sono in calo, in particolare al Nord, in Umbria, Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Entro il prossimo venerdì, insieme alle perturbazioni, in alcune zone d'Italia si registreranno cali delle temperature tra i 6 e i 10 gradi.

Al termine del passaggio di questa perturbazione si prevede un miglioramento del tempo, anche se la temperatura resterà più fresca dell'ultimo periodo. Ma già tra domenica e lunedì prossimo è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione.

(credits photo: GettyImages)