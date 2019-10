Abbiamo l’armadio pieno di vestiti ma mettiamo sempre gli stessi. Ecco perché

È capitato a tutti, soprattutto alle donne, di pensare di non avere nulla di carino da mettersi, magari per un’occasione speciale. Spesso, infatti, capita di avere l’impressione di avere pochi abiti e di continuare a indossare sempre gli stessi, pur avendo l’armadio pieno di capi nuovi e mai utilizzati o continuando a comprarne altri.

In realtà, accade proprio questo: continuiamo a indossare sempre gli stessi vestiti anche se ne abbiamo tantissimi che potremmo alternare a quelli utilizzati di solito. Per questo comportamento esiste una spiegazione psicologica. Secondo gli esperti, questo atteggiamento riguarda il timore di uscire dalla propria zona di comfort: indossare abiti nuovi oppure capi che non mettiamo da tempo significa abbandonare le proprie abitudini quotidiane, ossia i fattori che ci fanno sentire al sicuro.

Al contrario, indossare magliette che conosciamo bene, pantaloni comodi o vestiti per i quali abbiamo ricevuto dei complimenti, ci fanno sentire al riparo da qualsiasi rischio. In sostanza, utilizzare sempre gli stessi indumenti potrebbe significare che nutriamo una certa avversione nei confronti dei cambiamenti e che preferiamo quindi restare ancorati alle nostre abitudini, così da non correre il pericolo, ad esempio, di essere giudicati.

Oltre alla sicurezza della routine, c’è un altro motivo che ci induce a comportarci in questo modo, ossia la necessità di risparmiare tempo. Viviamo una vita frenetica e la mattina abbiamo solo pochi minuti per prepararci prima di uscire: ecco perché tendiamo a non soffermarci troppo su cosa indossare e a prendere dall’armadio sempre gli stessi abiti, quelli che conosciamo bene e con i quali sappiamo che ci sentiremo a nostro agio.

Una soluzione a quest’ultimo problema potrebbe essere quella di preparare gli abiti la sera prima, così da avere tutto il tempo per ponderare la propria scelta e magari osare almeno qualche piccolo cambiamento. Per il resto, un aiuto potrebbe essere quello di riordinare l’armadio, per eliminare gli abiti vecchi che non utilizziamo più e anche per rendersi davvero conto della quantità di capi posseduti, così da non avere più l’impressione di non avere nulla da mettersi. Fare ordine nel proprio armadio, infatti, aiuta anche a fare ordine nella propria mente e quindi ci può aiutare non solo a sentirci meglio, ma anche a superare quegli ostacoli che ci spaventano e ci impediscono di uscire dalla nostra zona di comfort.

