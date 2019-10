1 ottobre: giornata mondiale del caffè

Il 1 ottobre si festeggia in tutto il mondo un'eccellenza tipicamente italiana: il caffè. Pensate che nel mondo se ne bevono circa tre miliardi di tazzine ogni giorno. Ne ha fatta insomma di strada questa deliziosa bevanda, messa a punto come l'amiamo adesso in Italia a fine Ottocento.

Per festeggiare l'International Coffee Day, quest'anno è stata lanciata una petizione online per sostenere 12 milioni di piccoli coltivatori in difficoltà. Le quotazioni dei raccolti infatti sono scese del 30% negli ultimi 15 anni.

E' poi partita anche un'iniziativa davvero... poetica: nei locali di ben 25 paesi aderenti all'iniziativa "Meet With A Poem" (la lista è sul sito www.meinlcoffee.com) si può bere gratuitamente un caffè scrivendo con gli amici una poesia. L'idea è di un'azienda familiare austriaca, presente da oltre 150 anni nel mondo delle caffetterie viennesi, celebri per aver ispirato gli artisti che nei loro spazi condividevano le proprie idee. Un messaggio al sapor di caffè per riscoprire il valore dei rapporti reali, nell'epoca delle relazioni virtuali.

