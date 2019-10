Focus Live a Trento: gli appuntamenti da non perdere

Proseguono gli appuntamenti di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica. Dopo la prima tappa, che si è svolta a Genova l'1 e il 2 giugno, adesso è la volta di Trento.

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre il MUSE (Museo della Scienza) di Trento ospita idee, incontri, progetti e innovazioni dedicati al tema "Alla scoperta del tempo".

Radio Monte Carlo vi racconterà Focus Live da Trento con i collegamenti di Stefano Gallarini alle 11.30 e alle 18.30.

Tanti gli appuntamenti in calendario: vi segnaliamo quelli da non perdere.

Venerdì 18 ottobre



ore 12 - Clessidre, Meridiane e Orologi atomici

La misura del tempo: dall’ombra dello gnomone al Gps passando per la teoria della Relatività.

Con Davide Calonico, primo ricercatore responsabile della divisione di Metrologia Quantistica Inrim, Riccardo Oldani, giornalista e divulgatore scientifico, Massimiliano Rinaldi, professore associato al Dipartimento di Fisica Università di Trento, e Adrian Rodriguez Cozzani, artigiano.



ore 14 -Il tempo degli alberi

Come conciliare i ritmi della vita moderna con il tempo della natura.

Con Maria Cantiani, professore associato presso il dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento.

ore 20.30 - Il tempo nello sport

Con Trentino Rosa, la squadra di pallavolo femminile di Trento.



Sabato 19 ottobre

Ore 11 - Perché il tempo accelera quando siamo felici e rallenta quando siamo tristi

Come e perché le nostre percezioni risentono dello stato d’animo: lo spiega il padre della psicologia cognitiva in Italia.

Con Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.



Ore 12 - Battiamolo in musica

L’importanza del tempo nella musica, e della musica per il nostro equilibrio mentale: sperimentiamola suonando insieme.

Con Francesco Lanza, Neurotrainer, Alex Uhlmann, cantante, Marco Uvietta, docente di Storia della musica all’Università di Trento, Gianni Poglio, giornalista.





Ore 14 - 2019-2029: 3600 giorni nello spazio

Luna, Marte e poi... Un balzo nel prossimo futuro

Con Mauro Conti, Professore Ordinario di Sicurezza Informatica all’Università di Padova, Tommaso Ghidini, capo della divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Umberto Guidoni, astronauta.

Ore 17 - È biodegradabile un albero?

Quando un prodotto è sicuro, non tossico e senza residui?

Con Riccardo Ceccato, professore associato presso il dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento.

Domenica 20 ottobre

Ore 12 - Ritmo, velocità, durata

La comunicazione efficace dipende dal “tempo”.

Con Stefano Gallarini, speaker di Radio Monte Carlo.



Ore 14 - Il tempo... E il tempo

Le previsioni meteorologiche nell’era del cambiamento

climatico.

Serena Giacomin, metereologa e Christina Casarotto, glaciologo MUSE.

ore 15 - L’ora del delitto

Sul luogo del crimine con due luminari delle scienze forensi.

Con Cristina Cattaneo, medico legale, e Massimo Picozzi, criminologo.

Scoprite il calendario completo sul sito live.focus.it