Il Titanic torna a salpare

Il Titanic riprenderà il mare nel 2022.

Il magnate australiano Clive Palmer ha investito oltre 500 milioni di dollari per creare la replica del transatlantico più famoso al mondo, che compirà il suo viaggio inaugurale a 110 anni di distanza dall'affondamento che il cinema ha reso celebre.

La nave, ribattezzata Titanic II, è identica all'originale, con due sole differenze sostanziali: la tecnologia e la sicurezza.

Come l'imbarcazione salpata nel 1912, il Titanic II è lungo 269 metri, ha gli stessi allestimenti interni e distingue tre classi di passeggeri e relative sale.

Al posto delle 159 fornaci a carbone e 29 caldaie ci sono però stabilizzatori orizzontali e un sistema di propulsione elettrodiesel, sarà poi dotata di controlli satellitari, moderni sistemi di navigazione e sopratutto un numero di scialuppe e giubbotti di salvataggio adeguato al numero dei passeggeri.

Il viaggio iniziale sarà da Dubai a Southampton, prima di riprendere la rotta originale, dal porto inglese fino a New York.

Le vendite dei biglietti per i 2400 posti disponibili non sono ancora aperte, ma in moltissimi sono pronti a spese folli pur di rivivere l’avventura del Titanic.