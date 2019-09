Tutti i benefici del camminare a piedi nudi ... ma indossando le scarpe

Camminare a piedi nudi fa bene: si migliora la postura, rinforzando piedi e muscoli. Anche la circolazione sanguigna ne trae benefici e, psicologicamente, una camminata senza scarpe aiuta a scaricare pure le tensioni. Esiste perfino una scuola di pensiero, il barefooting, che spinge a camminare scalzi il più possibile.

Ed ecco il problema: camminare a piedi nudi non sempre è possibile, soprattutto in città o su terreni impervi. Adesso una scarpa ecologica promette di far camminare come se si fosse scalzi.

A crearle è stata un'azienda tedesca, la Wildling Shoes, che produce calzature che proteggono il piede, ma offrono un’esperienza del camminare il più vicina possibile a quella naturale. I proprietari dell'azienda, Anna e Ran Yona, affermano: «Il 98% dei bambini nasce con i piedi sani, ma solo pochi da adulti hanno ancora i piedi completamente sani. Il problema sono spesso scarpe che calzano male e che hanno una struttura sbagliata. C’era bisogno di un nuovo concetto per una nuova generazione di scarpe!».

Le loro calzature hanno una suola flessibile che regala la sensazione del contatto con il terreno ma che protegge i piedi. Realizzate da artigiani europei in materiali ecologici, sono ispirate ai principi dell'economia equa e solidale.

(Photo by Tim Marshall on Unsplash)