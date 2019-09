Il cielo dà spettacolo: arriva l'Ammasso del Presepe

Prepariamoci ad emozionarci con un grande spettacolo nei cieli: il 25 settembre è infatti il momento dell'"Ammasso del Presepe". La luna brillerà circondata da un mare di stelle, in una notte davvero suggestiva.

Questo meraviglioso spettacolo si verificherà a notte fonda, quando la luna, che è calante, ma ancora molto luminosa, si unirà all’Ammasso del Presepe, un gruppo di stelle, della costellazione del Cancro, chiamato in sigla M44.

In Italia questo affascinante fenomeno sarà visibile verso le 2.30. Bisogna dunque alzarsi nel cuore della notte per ammirare il cielo stellato. Un consiglio: munitevi di binocolo, per poter godere di questa visione davvero unica!

(Photo by Adrian Lang from Pexels)