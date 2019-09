Il primo giorno d'autunno 2019 è il 23 settembre. Ecco perché

L'autunno è alle porte: per l'esattezza, il primo giorno dell'autunno 2019 è il 23 settembre.

L'inizio dell'autunno è una data mutevole, nel corso degli anni. Il motivo si deve al verificarsi esatto dell'equinozio, cioè il momento specifico (e variabile di anno in anno,secondo l'inclinazione dell'orbita) in cui i raggi del Sole sono perpendicolari all’asse di rotazione terrestre.

Questo momento nel 2019 si verificherà alle 9:50 della mattina di lunedì 23 settembre: quel giorno avremo esattamente 12 ore di luce e 12 di buio. Nel nostro emisfero diminuiranno le ore di luce (fino al solstizio d'inverno, alle 8:19 minuti del 22 dicembre), a sud dell’equatore invece queste aumenteranno avviene esattamente il contrario e l’estate si fa più vicina.

L'equinozio d'autunno si lega a molte antiche tradizioni. Nell'antica Grecia, Atene celebrava in questo giorno le Tesmophorie, in onore della dea dei raccolti Demetra. Anche i Celti rendevano omaggio a questo rito di transizione con il culto di Mabon, dio della vegetazione e dei raccolti figlio di Modron, la Dea Madre. La leggenda vuole che il dio fosse stato rapito tre notti dopo la sua nascita e liberato molto tempo dopo da Re Artù e dai suoi cavalieri. Per i druidi l'equinozio d'autunno era Alban Elued, la "Luce dell'acqua".

