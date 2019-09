Lunedì mattina: ecco le 9 frasi positive per dare il via alla settimana

Lunedì mattina: una settimana tutta nuova da affrontare. E farlo con l'aiuto di queste 9 frasi motivazionali, che regalano positività ed energia, fa partire con lo sprint giusto e una buona dose di ottimismo.

Ecco le frasi da ripetersi al mattino:

1- Ci sono soltanto due errori che si possono fare lungo il cammino della vita: non andare fino in fondo e non iniziare.

Perfetta per dare il via alla settimana.

2 - Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini. Un passo alla volta si scalano le montagne più alte.

Frase attribuita a Henry Ford. Un vero aiuto quando ci aspettano impegni gravosi.

3 - La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

Un incoraggiamento alla tenacia e all'ottimismo.

4 - Il modo migliore per predire il futuro è crearlo.

Per non sentirsi in balia del caos.

5 - Cadi sette volte, rialzati otto volte.

Proverbio giapponese che aiuta ad affrontare i momenti di crisi.

6 - Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere l’entusiasmo.

Altra frase perfetta per darsi la forza di ricominciare.

7 - Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma delle cose che non avete fatto.

Lo diceva Mark Twain ed è davvero un grande consiglio di vita.

8 - Il vostro tempo è limitato, non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro.

Parole di Steve Jobs, per riflettere su quel che vogliamo fare della nostra vita.

9 - L’arte del saper vivere consiste nell’avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

Perché il sorriso è davvero la risorsa migliore.

(Photo by Hybrid on Unsplash)