Lavorare un giorno a settimana rende più felici?

Felicità è lavorare un solo giorno alla settimana. A sostenerlo non sono lavoratori stressati, ma un team di ricercatori di Cambridge. Secondo una loro ricerca, basterebbe lavorare solo 8 ore alla settimana per evitare stress e disturbi di vario genere. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Social Science & Medicine.

La teoria è questa: se avessimo assicurato uno stipendio adeguato e soddisfacente, indipendentemente dalla quantità di tempo dedicata alle nostre mansioni professionali, quante ore dovremmo dedicare al lavoro, per sentirci sereni anche psicologicamente? Be', secondo lo studio, condotto su oltre 70.000 residenti nel Regno Unito tra il 2009 e il 2018, circa 8 ore alla settimana. Superato questo limite, i benefici psicologici cessano.

Secondo la ricerca, dunque, i turni di lavoro andrebbero totalmente ripensati. Anche se bisognerebbe naturalmente tener conto delle ripercussioni di queste scelte sull'economia dei paesi che l'adotterebbero. E la transizione da una settimana lavorativa di 5 giorni a un impegno di sole 8 ore settimanali dovrebbe essere graduale.

Secondo Jed Boardman, responsabile dell'inclusione sociale presso il Royal College of Psychiatrists, «la disoccupazione è dannosa per la salute mentale e il benessere, e lavorare può essere un bene. Ma avere un posto di lavoro con bassi livelli di controllo, molte complessità, insicurezza e retribuzione inadeguata può essere dannoso per la salute mentale tanto quanto la disoccupazione. Questo studio rafforza ciò che già sappiamo, ma suggerisce che la riduzione dell'orario di lavoro può avere benefici per la salute mentale e il benessere delle persone».

