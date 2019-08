Tentazioni golose: le 5 specialità siciliane da non farsi sfuggire!

Se vi trovate in vacanza in Sicilia (o siete nei pressi di una gastronomia che offre autentiche specialità siciliane) non mancate di gustare queste ricette tipiche.

La cultura gastronomica della Sicilia è infatti un sapiente mix di influenze greche, arabe, normanne, spagnole, francesi e nordafricane. Ecco i 5 piatti da assaggiare almeno una volta nella vita.

1 - Arancini

Di origine araba, e dalla terminologia combattuta (arancine o arancini), consistono in una deliziosa sfera di riso impanata e fritta. All'interno, ragù con piselli, prosciutto cotto e burro e adesso a volte anche crema di spinaci.

2 - Pane e panelle

Visualizza questo post su Instagram Welcome back#paneepanelle#sicily#instafood#foodlover#foodlovers#italianfood#ilovesicily#streetfood Un post condiviso da Alessandra Dammone (@piccolapasticceriasperimentale) in data: 1 Ago 2019 alle ore 3:35 PDT

Specialità palermitana: un soffice panino imbottito con frittelle di farine di ceci e con i cosiddetti "cazzilli", crocchette di patate e prezzemolo.



3 - Pasta alla Norma

Tipica di Catania: maccheroni conditi con pomodoro fresco, melanzane fritte, basilico e ricotta stagionata.



4 - Pasta con le sarde

Pasta condita con sarde, finocchietto, pan grattato, aglio e prezzemolo tritati, uva sultanina, pepe e olio d'oliva.

5 - Caponata di melanzane

Mix stuzzicante di melanzane, sedano, cipolla, olive verdi e capperi, tagliati a tocchetti in agrodolce.

(Foto in apertura di Ulrike Leone da Pixabay)