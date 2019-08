Spaghettata di mezzanotte: le ricette più gustose - 3

Estate, niente di meglio di una saporita spaghettata di mezzanotte con gli amici.

Vi abbiamo già suggerito numerose ricette del Nord e del centro Italia.

SCOPRI TUTTE LE RICETTE DEL NORD ITALIA

SCOPRI TUTTE LE RICETTE DEL SUD ITALIA

Ecco adesso alcune ricette del Sud Italia (gli ingredienti sono per 4 persone).

Campania - Spaghetti al limone

Ingredienti: 350 gr di spaghetti, 100 gr di parmigiano grattugiato, basilico, 1 limone della costiera amalfitana, 70 gr di olio extravergine d’oliva. In una ciotola mettere il basilico spezzettato a mano, la buccia di limone tagliata a striscioline, olio, sale, pepe nero e il succo spremuto del limone. Aggiungere la pasta cotta al dente e mescolare bene.

Puglia - Spaghetti all’assassina

Ingredienti: 100 gr di spaghetti,100 ml di sugo di pomodoro già cotto e ristretto, aglio, un peperoncino fresco, olio extravergine. Fate bollire in un pentolino due mestoli di sugo e due d'acqua; fate scaldare in un tegame il sugo restante. Fate tostare in una padella dal fondo spesso gli spaghetti crudi, aggiungete olio, aglio e peperoncino e unite un po' di sugo diluito. Quando gli spaghetti sono più morbidi, togliete aglio e peperoncino, spingete la pasta verso i bordi della padella e versate al centro un po' di sugo. Aggiungete un po' di sugo diluito e riportate la pasta verso il centro della padella, molto delicatamente. Ripetete questa operazione finché gli spaghetti saranno cotti. Infine, aggiungete ancora il sugo, alzate la fiamma e fate sfrigolare per pochi minuti.

Basilicata - Spaghetti con peperoni cruschi

Ingredienti: 360 g di spaghetti, 2 cucchiai di pangrattato, 60 g di peperoni cruschi (peperoni rossi della Basilicata essiccati e fritti) 10-15 olive di Gaeta, aglio, olio extravergine di oliva, un peperoncino secco piccante. Fate soffriggere in una padella olio, aglio e il peperoncino secco tritato, aggiungete il pangrattato. Spegnete la fiamma, togliete l'aglio e aggiungete le olive snocciolate. Unite la pasta cotta al dente e amalgamate, se è il caso diluendo con un po' di acqua di cottura. Spegnete la fiamma e sbriciolate sugli spaghetti i peperoni cruschi.

Calabria - Spaghetti alla calabrese

Ingredienti: 400 gr di spaghetti, 120 grammi di nduja, una cipolla di Tropea, olio extravergine d’oliva, 400 grammi di polpa di pomodoro, basilico. In una padella fate rosolare con un po' d'olio a fiamma moderata la cipolla sbucciata e tagliata sottilmente, aggiungete la nduja sbriciolata e in seguito la polpa di pomodoro e il basilico. Fate cuocere per 10 minuti. Aggiungete la pasta cotta al dente, amalgamando con un po' di acqua di cottura.

Sicilia - Spaghetti alla siciliana

Ingredienti: 400 gr di spaghetti, olio extravergine d'oliva, 150 gr di pangrattato, aglio, 10 filetti di acciughe, 50 gr di capperi sotto sale, 100 gr di olive nere snocciolate e 100 gr di olive verdi snocciolate. Fate tostare il pangrattato in una padella con un po' d'olio. In un'altra padella unite un po' d'olio, l'aglio, l'acciuga, i capperi lavati e dissalati, le olive a pezzetti. Fate saltare brevemente e aggiungete la pasta cotta al dente. Amalgamate e spolverate con il pangrattato tostato.

Sardegna - Spaghetti alla bottarga

Ingredienti: 80 gr di bottarga di muggine, 400 gr di spaghetti, 2 spicchi d’aglio, olio, prezzemolo. Fate dorare l'aglio in una padella con un po' d'olio. Togliete l'aglio. Aggiungete la pasta cotta al dente, la bottarga grattugiata, il prezzemolo e un po' di pepe.

(Photo by Trang Doan from Pexels)