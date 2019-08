Se vuoi vivere a lungo non sposarti!

Il segreto della longevità? Per alcuni si nasconde in un buon patrimonio genetico. Per altri, in una vita sana, tra alimentazione equilibrata e sport. Per Louise Signore, da New York, una lunga vita si raggiunge restando single.

Il matrimonio, dunque, e le sue gioie, non favorirebbero il raggiungimento di un'età veneranda. Lo ha sostenuto Louise, che non è una studiosa e neanche una coach, ma semplicemente un'arzilla signora di 107 anni che, intervistata dalla CNN al momento fatidico dello spegnimento delle candeline, ha rivelato quello che considera il suo segreto. E' l'essere sempre stata single ad averle regalato una lunga vita, per giunta in perfetta salute.

Il compleanno della signora Louise è stato in grande stile: festa sfarzosa al Bartow Community Center di Coop City, con oltre cento invitati.

Louise ha comunque confessato che, oltre al non aver mai sposato nessuno, a regalarle tanta energia e gioia di vivere potrebbe essere stato anche il ballo, a cui si dedica quotidianamente dopo pranzo. La sua giornata tipo prevede anche esercizio fisico, bingo e passeggiate con le amiche. La ricetta di Louise è valida per tutti? Chi sa. Intanto la sorella della vivace signora è arrivata all'età di 102 anni. Anche se ha commesso, secondo Louise, il fatale errore di sposarsi...

