Arriva la Luna Nera: ancora spettacolo nei cieli!

Il cielo estivo continua a regalarci spettacoli davvero magici. La temperatura mite, che ci spinge fuori, e la collaborazione degli astri fanno sì infatti che basti alzare gli occhi in alto per ammirare splendidi show astronomici.

In attesa delle stelle cadenti (leggete qui quando sarà possibile ammirarle) la notte del 1 agosto si verifica il fenomeno della Luna Nera, o Black Moon.

Con questo nome gli astronomi indicano il fenomeno per cui, in un unico mese, cadono due notti di Luna nuova. La Luna non è visibile nel cielo (dunque, in senso figurato, è nera) e risplendono solo le stelle, con un effetto spiazzante rispetto al consueto panorama notturno. La Luna Nera tornerà anche il 30 agosto. La Luna sarà invece piena, cioè al suo massimo fulgore, proprio la notte del 15 agosto.

Le notti di Luna Nera sono davvero speciali, per chi ama osservare il cielo: infatti è possibile ammirare con grande nitidezza e precisione le costellazioni. Occhi aperti, dunque questa sera. In attesa del 30 agosto...

(Photo by Ryan Hutton on Unsplash)