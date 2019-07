Spaghettata di mezzanotte: le ricette più gustose - 2

Una gustosa spaghettata di mezzanotte con gli amici è davvero una bella consuetudine dell'estate.

Vi abbiamo già suggerito numerose ricette del Nord Italia.

Ecco adesso alcune ricette del Centro Italia (gli ingredienti sono per 4 persone).

Toscana: spaghetti alle briciole

Ingredienti: 400 gr di pasta, 150 gr di pane, aglio, peperoncino. Fate soffriggere in una padella anti-aderente l'aglio, il peperoncino e il pane secco sbriciolato. Quando è croccante, aggiungete la pasta ben scolata e mescolate.

Umbria: spaghetti alla norcina

Ingredienti: 400 gr di spaghetti, tartufo nero, 6 cucchiai da tavola di olio extravergine d'oliva, aglio, acciughe sotto sale, sale. In un tegame fate scaldare l'olio, aggiungete i tartufi lavati in acqua tiepida, strofinati con uno spazzolino e grattugiati finemente. A fuoco bassissimo mescolate, aggiungete l'aglio e le acciughe lavate e senza lische. Quando il composto è omogeneo, usatelo per condire la pasta.

Marche: spaghetti all’ascolana

Ingredienti: 400 g di pasta, 300 ml di passata di pomodoro, 200 g di olive verdi grosse ascolane, 150 g di tonno sott’olio, 6 acciughe sott’olio, aglio, peperoncino piccante, 5 cucchiai da tavola d’olio extravergine d’oliva, prezzemolo. Fate soffriggere in una padella l'olio, l'aglio, il peperoncino, le olive tagliate a pezzetti, aggiungete il pomodoro e fate cuocere, coprendo con un coperchio, per dieci minuti. Unite il tonno, le alici e il prezzemolo, continuate la cottura per altri 5 minuti e utilizzate questo sugo per condire la pasta.

Abruzzo: spaghetti all'abruzzese

Ingredienti: 500 gr di pasta, 2 peperoncini, 450 gr di pomodoro pelato, aglio, olio di oliva, 100 gr di pancetta tesa abruzzese, 50 gr di pecorino. Fate tostare in padella la pancetta tagliata a dadini con l'olio, l'aglio e i peperoncini tritati, aggiungete i pomodori e fate cuocere a fiamma bassa. Scolate la pasta e fatela insaporire nella padella, aggiungendo il pecorino.

Molise: spaghetti alla molisana

Ingredienti: 360 gr di spaghetti, 75 gr di pancetta tesa, 40 gr di pecorino, cipolla, basilico, prezzemolo, peperoncino, olio extra vergine di oliva, brodo. In una padella fate appassire nell'olio la cipolla, cuocete la pancetta tagliata a dadini finché diventa trasparente, aggiungete sale, pepe e peperoncino, prezzemolo e basilico tritati. Bagnate con un mestolo di brodo. Versate nella padella gli spaghetti scolati e amalgamateli con il condimento e il pecorino grattugiato.

Lazio: spaghetti all’amatriciana

Ingredienti: 320 gr di spaghetti, 400 gr di pomodori pelati, 150 gr di guanciale di Amatrice, 75 gr di pecorino romano, olio extravergine d'oliva, peperoncino fresco, 50 gr vino bianco. Fate rosolare in una padella il peperoncino e il guanciale, privato della cotenna e tagliato a listarelle. Sfumate con il vino bianco quando il grasso sarà diventato trasparente e la carne croccante. Spostate il guanciale su un piatto quando il vino sarà evaporato e cuocete in padella il pomodoro per dieci minuti. Aggiungete poi il guanciale e gli spaghetti scolati, amalgamando con il pecorino grattugiato.

