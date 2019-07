Caffè d'estate: ecco come berlo

Anche d'estate il caffè deve essere un piacere da gustare con gioia. Dunque, se le temperature si alzano e non fanno certo desiderare una tazzina di bevanda bollente ecco una ricette che vi rinfrescherà.

Preparate 8 cubetti di ghiaccio al Nescafé scioglendo in 150 ml d'acqua 3 cucchiaini di Nescafé. Versate il contenuto nella vaschetta per ghiaccio e conservateli in freezer. Altri ingredienti: 200 ml di latte, 2 cucchiai di cacao amaro, 2 cucchiai di cacao in polvere, crema spalmabile al cacao.

Decorate l'interno del bicchiere con la crema spalmabile, partendo dal fondo aggiungete il cacao e i cubetti di ghiaccio. Versate ora il latte. La bevanda sarà fresca e golosa. E potrete guarnirla con panna e scagliette di cioccolato.

(Foto di D Mz da Pixabay)