5 idee davvero golose per dei tiramisù speciali per l'estate

Si può dire di no al tiramisù? Giammai! Soprattutto se si tratta di tiramisù golosissimi e davvero rinfrescanti, ideali per l'estate.

Eccovi 5 ricette facili facili da provare immediatamente!

Tiramisù ananas e cocco

(Photo by Nadja Oertlin on Unsplash)

Ingredienti: 500 g di mascarpone, 200 g di panna, 80 g di zucchero, 2 tuorli, 24 savoiardi, 1 lattina di ananas sciroppata, cocco grattugiato. Amalgamate il mascarpone, i tuorli e lo zucchero, aggiungete la panna montata e coprite con questo composto il fondo di una pirofila. Aggiungete i savoiardi inzuppati nel succo dell'ananas sciroppato, ricoprite con il composto e aggiungete ananas tagliato a pezzetti. Disponete un altro strato di savoiardi, perpendicolari rispetto allo strato precedente (le fette così saranno più compatte). Sullo strato finale di crema spolverate il cocco grattugiato. (ricetta di Germana Busca, Le ricette di mamma Gy)

Tiramisù al lampone

(Foto di Emilia_Baczynska da Pixabay)

Ricetta per 2 bicchieri. Ingredienti: 200 g di lamponi, 50 g di zucchero, 50 g di zucchero a velo, 300 g di yogurt greco, 4 savoiardi, 1 cucchiaio di caffè d’orzo solubile. In un bicchiere mettete uno strato di savoiardi bagnati nel caffè cui avrete aggiunto un po' d'acqua. Coprite con uno strato di yogurt in cui avrete amalgamato lo zucchero a velo e con la purea ottenuta facendo cuocere in una padella metà dei lamponi e lo zucchero. Alternate strato dopo strato e concludete con crema e lamponi freschi.



Tiramisù al limone

(Foto di Daniel Mena da Pixabay)

Ricetta per 4 bicchieri. Ingredienti: 3 limoni, 3 uova e 2 tuorli, 100 g di burro, 330 g di zucchero, 30 g di amido di mais, 16 savoiardi, acqua, 320 g di ricotta. Inzuppate i savoiardi in una bagna di acqua (scaldata) e 30 grammi di zucchero e disponeteli sul fondo dei bicchieri. Coprite con uno strato di crema ottenuta mescolando la ricotta e 50 grammi di zucchero. Lo strato successivo è quello al limone: fate sciogliere il burro a bagnomaria con 200 grammi di zucchero, unite le uova e mescolate, aggiungete la scorza e il succo di limone uniti all'amido. Fate raffreddare e usate il composto per l'ultimo strato del tiramisù.

Tiramisù cheesecake

(Foto di Moira Nazzari da Pixabay)

Ingredienti: 200 g di savoiardi, 100 g di burro, 50 g di caffè, 500 g di mascarpone, 100 g di robiola, 4 tuorli, 40 g di acqua, 140 g di zucchero, 180 di panna, 4 fogli di gelatina, cacao. Sul fondo di una pirofila disponete i savoiardi tritati, il burro fuso e il caffè. Aggiungete ai tuorli ben montati acqua e zucchero (a 121°), poi mascarpone e robiola, la gelatina che averete ammollato scolato e diluito in due cucchiai di acqua calda e la panna montata. Fate riposare in frigorifero per almeno tre ore e spolverizzate con il cacao. (Ricetta Alessia e Tiziana Stano di Staffetta in Cucina)

Tiramisù alle fragole

(Foto di Woyime da Pixabay)

Ricetta per 4 monoporzioni. Ingredienti: 250 g di mascarpone, 250 g di panna, 175 g di zucchero, 350 g di fragole, 28 savoiardi, 100 g di acqua, 80 g di limoncello. Stendete su ogni piattino una purea ottenuta frullando 25 grammi di zucchero e metà delle fragole. Aggiungete i savoiardi inzuppati nella bagna ottenuta unendo acqua calda, limoncello e 50 grammi di zucchero. Coprite con uno strato di crema ottenuta unendo la panna montata, il mascarpone e 100 grammi di zucchero. Aggiungete qualche fragola tagliata a pezzetti. Create nello stesso modo un altro strato.

(Foto d'apertura by Chinh Le Duc on Unsplash)