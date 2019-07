Duemila euro al mese per un lavoro da pochi minuti: ecco l'occupazione che tutti vorremmo!

Uno stipendio da duemila euro al mese per pochi minuti di lavoro: non è uno scherzo, non è un sogno, è pura realtà.

A offrire una simile occupazione dei sogni è la città svedese di Göteborg. Qui si cerca un addetto all'apertura e chiusura della stazione ferroviaria. Si tratta dunque di aprire i cancelli della stazione al mattino, accendere le luci, e spegnere tutto la sera.

Il fortunato dipendente godrà di ferie e assenze per malattie e non dovrà neanche rimanere in stazione per tutta la giornata, ma presentarsi solo durante gli orari in cui dovrà espletare le sue mansioni.

Unico neo: ci si potrà candidare solo dal 2025, quando la stazione sarà completata. Non sono però richiesti specifici requisiti d'età, nazionalità o precedenti esperienze.

Un sogno che si fa realtà? Senz'altro. Perché questa offerta di lavoro fa parte di un progetto di esperimento sociale portato avanti da due artisti, Simon Goldin e Jakob Senneby, grazie a un budget di 570.000 euro messo a disposizione dalla Public Art Agency Sweden. Il denaro così sarà speso non per il decoro della stazione, ma per creare un vero "lavoro dei sogni".

(Photo by Amariei Mihai on Unsplash)