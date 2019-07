Combatti così il mal di testa a lavoro!

Sembrano fatti l'uno per l'altro: mal di testa e lavoro vanno spesso insieme, quasi a braccetto. Ci si siede alla scrivania e pian piano inizia a farsi strada quella spiacevole sensazione che si trasforma in fastidio e a volte in vera e propria emicrania, tanto forte da impedirci di lavorare al meglio.

Il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi. Tanto che il magazine Time ha chiesto un parere in merito alla dottoressa Merle Diamond, direttrice della Diamond Headache Clinic di Chicago. Secondo la dottoressa Merle, ci sono degli accorgimenti da seguire per evitare che il mal di testa ci faccia da non richiesto compagno di lavoro.

Rispettare una sana routine

Non si tratta di un invito a essere noiosi e ripetitivi, ma di un'esortazione a seguire abitudini sane di vita. Nutrirsi in modo salutare, senza abbuffate serali; andare a dormire non troppo tardi, curando la qualità del sonno. Comportamenti salutari che premiano scacciando le emicranie improvvise.

Allontanare le possibilità di fastidio

Rumori insistenti, luci mal regolate, temperature troppo fredde o troppo calde possono scatenare, in ambiente di lavoro, insofferenza che sfocia in vera emicrania. E' importante capire se esistono fonti di disturbo di questo tipo e cercare di rimuoverle, parlandone serenamente con i colleghi.

Allontanarsi dalla scrivania

Si può trovare un po' di sollievo dal mal di testa provando ad alzarsi dalla scrivania e distrarsi. Inutile sforzarsi di finire un lavoro se l'emicrania è implacabile, si rischia solo un peggioramento. Meglio trovare una stanza serena e silenziosa e rilassarsi al suo interno per qualche minuto, senza stress.

Andare a casa se il mal di testa si aggrava

Se l'emicrania peggiora e si accompagna ad altri sintomi di malessere, come nausea e capogiri, non serve provare a fare gli eroi e soffrire stoicamente aggrappati alla scrivania: lavorare in queste condizioni non è possibile. Meglio andare a casa, per essere in ottima forma il giorno successivo. Se poi le emicranie fossero davvero ricorrenti, sarebbe bene rivolgersi a uno specialista e non sottovalutare il problema.

(Foto di Lukas Bieri da Pixabay)