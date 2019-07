Ecco gli Oscar della pizza 2019: la più buona è a Caserta!

La pizza è un'eccellenza gastronomica tutta italiana, anche se il mondo intero ne va ghiotto. Ma scegliere i locali migliori dove gustarla non sempre è facile. Ogni anno però la guida on line 50Top Pizza pubblica la classifica con le pizzerie da non perdere del nostro paese. Quest'anno al primo posto si trova la città di Caserta, con ben due ristoranti, I Masanielli di Francesco Martucci e Pepe in grani. La lista cita anche la migliore pizzeria di Londra e passa in rassegna le proposte che hanno portato un po' di novità nel mondo della pizza, da quella gourmet (in arrivo dal Veneto) alla romana, dando spazio alle proposte più contemporanee. E la notizia è che ottimi locali non si trovano solo a Napoli, ma equamente distribuiti in tutta Italia.

Ecco la lista:

Primo posto, parimerito- I Masanielli di Francesco Martucci, Caserta / Pepe in grani, Caiazzo (CE)

3- 50 Kalò, Napoli

4- Pizzeria Gino Sorbillo ai Tribunali (Premio Modello d’ispirazione)

5- I tigli, San Bonifacio (VR)

6- Francesco&Salvatore Salvo, Napoli (Pizza dell’anno: la Cosacca)

7- Pizzaria La Notizia 94, Napoli

8- Seu Pizza Illuminati, Roma (Pizza Vegana dell’anno) (Premio pizzaiolo dell’anno)

9- Casa Vitiello, Tuoro (CE)

10- La Gatta Mangiona, Roma

11- Pizzaria La Notizia 53, Napoli

12- Renato Bosco pizzeria, San Martino Buon Albergo (VR)

13- Starita a Materdei, Napoli

14- Berberè, Castel Maggiore (BO) (Migliore carta dei vini)

15- Da Zero, Milano

16- Francesco&Salvatore Salvo, San Giorgio a Cremano (NA)

17- Cocciuto, Milano (Premio performance dell’anno. new entry più alta)

18- La Masardona, Napoli

19- Patrick Ricci, Terra, grani, esplorazioni, San Mauro Torinese (TO)

20- Pignalosa Pizzeria, Salerno

21- 10 Diego Vitagliano, Bagnoli (NA) (Premio miglior proposta Gluten FREE)

22- Pizzeria Apogeo, Pietrasanta (LU)

23- ‘O scugnizzo, Arezzo (Migliore Carta delle birre)

24- In Fucina, Roma

25- Da Attilio, Napoli

26- O’ Fiore mio, Faenza (Migliore carta degli Oli)

27- Carlo Sammarco pizzeria 2.0, Frattamaggiore (Premio frittatina dell’anno)

28- Tonda, Roma

29- Da Lioniello, Succivo (CE) (Premio novità dell’anno)

30- Pizzeria da Ezio Alano di Piave (BL) (Premio innovazione e sostenibilità)

31- Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia

32- Dry, Milano

33- I Masanielli di Sasà Martucci- Caserta

34- Grigoris, Mestre

35- Officine del cibo, Sarzana (SP)

36- Fandango Racconti di grano, Scalera (PZ)

37- Enosteria Lipen, Triuggie (MB)

38- Giangi Pizzeria Gourmet, Arielli (CH)

39- Frumento, Acireale

40- Framento, Cagliari

41- La Braciera, Palermo

42- Marghe, Milano

43- Osteria di Birra del borgo, Roma

44- Osteria Pizzeria Per Bacco, La Morra (CN)

45- 400gradi, Lecce

46- Pupillo Pura Pizza, Priverno (Premio Identità Territoriale)

47- Lievito Madre al Duomo, Milano

48 - Isabella De Cham Pizza Fritta, Napoli

49- Pizzeria Mamma Rosa, Ortezzano Marche

50- Sbanco (Miglior Fritto), Roma

(Foto di Free-Photos da Pixabay)