Insonnia da vacanza: ecco cosa fare

Vacanza: tempo libero; niente sveglie al mattino; pace, relax e... insonnia! Capita infatti che la prima notte di vacanza si trasformi in un lungo, estenuante corpo a corpo con la mancanza di sonno.

Dormire in un posto nuovo infatti per molte persone è davvero difficile. Lo sa bene il dottor Masako Tamaki, professore assistente al Dipartimento di Scienze Cognitive, Linguistiche e Psicologiche della Brown University, che ha studiato il cosiddetto “effetto prima notte" scoprendo che, quando si dorme in un ambiente nuovo, gli emisferi cerebrali lavorano diversamente. Uno, solitamente quello a sinistra, rimane più attivo dell'altro. Per poi rilassarsi le notti successive. Questo accade probabilmente a causa di nostri ricordi ancestrali, del tempo in cui un ambiente nuovo poteva essere ricco di insidie ignote. Il cervello dunque rimaneva attivo, per monitorare la situazione.

Una nuova stanza in cui dormire attiva la medesima risposta d'allarme. Il letto diverso, l'illuminazione che non è quella di casa, la disposizione dei mobili e del bagno ci fanno sentire in un ambiente estraneo. E scatta l'insonnia. Secondo il dottor Tamaki sarebbe bene allora passare un po' di tempo nella nuova stanza, per renderla più familiare, e magari portare da casa un oggetto che ci ricordi il nostro ambiente domestico. Il cervello così si tranquillizza.

E' anche utile rispettare la solita routine serale che si svolge anche a casa propria. Un accorgimento può essere quello di usare tappi per le orecchie e una mascherina per gli occhi, per non essere disturbati da suoi e luci estranei. E sprofondare in un bel sonno ristoratore.

