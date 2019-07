Gelo di melone: ecco la ricetta golosa

E' una specialità golosa e rinfrescante, tipica della Sicilia: è il gelo di anguria, detto gelo di melone, probabilmente creato ai tempi della dominazione araba in Sicilia o inventata nel Basso Medioevo, dalla popolazione albanese che si stabilì a Palermo.

Ecco la ricetta.

Ingredienti: un litro di succo di anguria; 100 g di zucchero; 90 g di amido per dolci; cannella in polvere q.b; pistacchi tritati q.b.; 8 fiori di gelsomino; gocce di cioccolato; zuccata a dadini (facoltativa).

Preparazione: tagliare a pezzetti l'anguria, togliere i semi ed estrarne il succo, da versare in un pentolino con l'amido setacciato. Unire lo zucchero e i fiori di gelsomino, cuocere a fiamma moderata mescolando finché il gelo non si sarà rappreso (10-20 minuti). Togliere i fiori di gelsomino, spegnere il fuoco e far raffreddare il composto in un recipiente, aggiungendo quando è tiepido la zuccata a dadini e le gocce di cioccolato. Versare negli stampini e far raffreddare in frigorifero. Guarnire con la spolverata di cannella, qualche goccia di cioccolato e granella di pistacchio.