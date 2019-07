Chi studia musica è un asso in scienza, matematica ed inglese!

Piccoli geni crescono: secondo un recente studio, chi segue lezioni di musica è più bravo in matematica, inglese e scienze. Lo afferma la ricerca pubblicata sul "Journal of Educational Psychology", rivista scientifica dell’American Psychological Association.

La ricerca ha preso in esame 112.000 registri scolastici di studenti della Columbia Britannica, di cui quasi il 13% ha seguito almeno un corso di musica tra pianoforte, orchestra, jazz e coro. Tutti gli studenti che hanno frequentato lezioni musicali hanno avuto ottime valutazioni sulle tre materie già citate. «In media, i bambini che hanno suonato uno strumento musicale per anni erano circa un anno accademico più avanti dei coetanei riguardo alle loro abilità di inglese, matematica e scienze» ha commentato Peter Gouzouasis, ricercatore dell’Università della British Columbia.

«Per imparare a suonare uno strumento uno studente deve saper leggere le note, sviluppare la coordinazione occhio-mano-mente e affinare le capacità di ascolto» prosegue lo studioso. In effetti la musica è sempre stata vista come un’arte dalle mille sfaccettature, in grado di spingere l’anima e la mente umana oltre ogni immaginazione.

(Foto di Vlad Vasnetsov da Pixabay)