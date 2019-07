Limoncello: la facile ricetta per prepararlo in casa

L’Italia non è conosciuta solo per la sua ottima cucina, ma anche per la grande tradizione di bevande come il vino e i distillati. E proprio una delle bevande più apprezzate in Italia e nel mondo è il limoncello, un liquore tipico della Campania preparato con i celebri limoni della Costiera Amalfitana.

La ricetta originale vuole l’utilizzo dei tipici limoni di Sorrento o di Amalfi; se non li trovate, assicuratevi almeno che i limoni che volete utilizzare siano biologici.

Ingredienti

- 5 limoni grandi

- 750 ml di acqua

- 600 g di zucchero

- 500 ml di alcol puro a 95 gradi

Lavate bene i limoni, possibilmente con una spugnetta per eliminare possibili impurità, sbucciateli con un pelapatate o con un coltello. Attenzione: c’è bisogno solo della scorza gialla, non della parte bianca che è amara. Versate in un barattolo con chiusura ermetica l’alcol e le scorze di limoni e lasciate a macerare per almeno 30 giorni in un luogo buio e fresco.

Passati 30 giorni fate bollire una pentola con acqua e zucchero. Aggiungete questo liquido, una volta raffreddato, a quello contenuto nel barattolo e mescolate. Lasciate riposare la bottiglia per altri 40 giorni. Filtrate poi con un colino e mettete in frigo: il limoncello sarà pronto da gustare.