Oroscopo: ecco i segni zodiacali con un vero talento per i soldi!

Secondo gli astrologi grazie all’oroscopo si può scoprire qualsiasi cosa… anche se si diventa ricchi! Alcuni segni zodiacali infatti sarebbero più predisposti ad avere fortuna in campo economico.

A conferma di questa teoria è interessante notare come diversi miliardari siano nati sotto lo stesso segno zodiacale. Pensate al segno del Toro: sapevate che Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, è nato il 14 maggio, proprio sotto questo segno? Anche l’attuale ereditiera della BMW, Susanne Katten, è del Toro. I Pesci non sono da meno: Bernard Arnault, attualmente l’uomo più ricco d’Europa, è dei Pesci, così come Rupert Murdoch e Michael Dell, fondatore dell'omonima azienda.

Ma quali sono i segni più ricchi secondo l’oroscopo? Eccoli:

1 – Capricorno: tra i Capricorno miliardari troviamo Jeff Bezos (nato il 12 gennaio). Il fondatore di Amazon vanta un patrimonio di 112 miliardi di dollari. Tra gli altri Paperoni nati sotto questo segno Vladimir Potatin (noto uomo d’affari russo) e il banchiere brasiliano Joseph Safra.

2 – Scorpione: il 28 ottobre è nato uno dei personaggi più illustri di tutto il mondo dell’informatica, Bill Gates. Non basta?

3 - Leone: non solo re della giungla, anche dell’economia. Sono diversi i miliardari nati sotto questo segno. Tra loro Sergey Brin, co-fondatore di Google, e Larry Ellison, creatore di Oracle.