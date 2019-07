Cosa mangiare a 20, 30 e 40 anni?

Dimmi quanti anni hai e ti dirò cosa mangi. Il nostro corpo risente inesorabilmente del trascorrere del tempo e risponde in maniera diversa ai vari regimi alimentari che seguiamo durante il tempo. Quando si hanno 20 anni il nostro corpo è una macchina da guerra, ma con il passare del tempo si cambia. Il nostro metabolismo infatti rallenta ed è più facile prendere peso.

Quando si è ventenni ci sono diverse sostanze indispensabili, come il calcio, il ferro, il magnesio e lo zinco, tutte necessarie per il sistema immunitario e l’organismo. Dopo aver compiuto i 30 anni la situazione cambia, la vita si fa più stressante, capita di dormire di meno e avere pasti meno regolari. E' dunque importante fare scorta di antiossidanti. Superati i 40 anni agli antiossidanti va aggiunto anche il calcio.

Ecco, decennio per decennio, i cibi da assumere per essere in forma:

20 anni: Noci, pesce azzurro, yogurt, molluschi, lattuga, legumi, asparagi, agrumi, cereali integrali

30 anni: salmone, frutti di bosco, spinaci, crostacei, riso integrale, finocchi, yogurt magro, ananas, tè

40 anni: mandorle, prugne, sedano, noci, kiwi, banana, curcuma, soia, carote, tè verde





Foto di ally j da Pixabay